HDP'li Piroğlu: İşçinin, yoksulun hakkını alması için, mafya düzeninin, suç örgütünün ortadan kaldırılması gerekiyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 1. Bölge Milletvekili Musa Piroğlu, "İşçinin, yoksulun hakkını alması için, mafya düzeninin, suç örgütünün ortadan kaldırılması gerekiyor" düşüncesini dile getirdi.

Piroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Piroğlu, "Ben buradan bu ülkenin halklarına, işçilerine, yoksullarına sesleniyorum. Susarak bu pisliği temizleyemezsiniz. Herkesin hakkını alması için bu tekel düzeninin, bu mafya düzeninin ortadan kaldırılması gerekiyor. O kanlı katliamların, yargısız infazların, narko-ekonominin mimarları, bugün onları konuşuyoruz. Bugün bu pisliği örenler Kürtler'e karşı kanlı bir savaştan besleniyorlar. Biz Kürt halkıyla demokratik ve adil bir barışı sağlayamazsak, bu hükümet gider başkası gelir, ama mafya düzeni yerinde kalır. O yüzden enerjimizi ve gücümüzü bu mafya düzenini kovmaya harcamalıyız. Biliyorum korkuyorsunuz, ama korkunun ecele faydası yok. Nazım'ın yarın ölüm yıl dönümü, Nazım'la bitireyim: 'Hiçbir korkuya benzemez, halkını satanın korkusu.'' ifadelerini kullandı.

Piroğlu, konuşmasını bitirirken 3 Haziran 1963'te sürgünde ölen şair ve yazar Nazım Hikmet'in 'Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu' sözünü alıntıladı.