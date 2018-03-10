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Musa Kart: Türkiye'nin çıkarları, geleceği için bu fotoğrafın değişmesi gerekiyordu

10 Mart 2018 04:06

Cumhuriyet davasının 6. duruşmasında, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye; Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini değerlendiren, aynı davadan 272 gün tutuklu kalan karikatürist Musa Kart, "En başından beri söylüyoruz, gazetecileri ve siyasetçileri cezaevinde gösteren bir fotoğraf Türkiye'ye yakışmıyor. Bu fotoğrafın değişmesi gerekiyordu. Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin geleceği bu fotoğrafın değişmesini gerektiriyor. Ve bu fotoğraf yavaş yavaş değişiyor; bunu görmenin sevincini yaşıyorum bu akşam" dedi.

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