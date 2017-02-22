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Muş Varto'da mobilya deposu kül oldu

22 Şubat 2017 14:19

Muş'un Varto ilçesindeki bir mobilya imalat deposu, çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi. Kültür Mahallesi'nde Harun Sarıbey'e ait olan mobilya imalat deposunda dün akşama doğru belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların haber vermesiyle itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polislerin ve mahalle sakinlerinin de yardımı ile yangın söndürüldü. Yangın sonunda mobilya imalat deposu kullanılamaz hale geldi. Can kaybının olmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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