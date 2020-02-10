Muş’ta kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı

Muş’ta kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı köy yollarını açmaya çalışan iş makinelerinin geçtiği bölgeler tünelleri andırıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışıyla ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu yerlerde ilerlemekte güçlük çekiyor. İş makinelerinin boyunu aşan karla kaplı yollar, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılmaya çalışılıyor. 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda 4 iş makinesiyle zorlu bir çalışma yürüten ekipler, soğuk hava nedeniyle donan makineleri ise küreklerin üzerinde yaktıkları ateşle ısıtmaya çalışıyor.