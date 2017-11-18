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Mürüvvet Evyap Okulları'nın 'FETÖ' ile irtibatlı olduğu iddiasıyla kapatıldığı öne sürüldü; okul yönetimi yalanladı

18 Kasım 2017 03:41

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 'FETÖ' soruşturması kapsamında binden fazla öğrencisi olan Özel Mürüvvet Evyap okullarının kapatılacağı öne sürüldü. Okul yönetimi ise iddiaları yalanladı. T24'ün aldığı bilgiye göre, MEB tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ' ile irtibatı tespit edildiği iddiasıyla İstanbul Sarıyer'de bulunan Özel Mürüvvet Evyap Okulları bünyesindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ile fen lisesi akşam saatlerinde kapatılmak istendi. Okula gelen görevliler, kendilerine verilen talimat gereği bilgisayarlara el koyacaklarını ve daha sonra da kapıları mühürleyeceklerini söylediler. Ancak okul yönetiminin bakanlık yetkilileri ve bazı milletvekilleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından okulu kapatmaya gelen görevliler hiç bir işlem yapmadan okuldan ayrıldılar. Haberi duyarak kampüse gelen çok sayıda veli endişelerini dile getirerek dönem ortasında böyle bir işlem yapılmasının kabul edilemez bir hata olacağı görüşünü dile getirdi. Bazı velilerin Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER'e başvurarak konuyu anlatan ve işlemin durdurulmasını isteyen dilekçeler verdiği öğrenildi. Okul yönetimi tarafından velilere yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Bugün bir yanlış anlaşılma sonucu kurumumuza bazı resmi makamlardan gelenler oldu. Bununla alakalı gerekli düzeltme yapıldı. Bir maddi hata olmuştur. Okulumuza gelen görevliler yarım saat içinde bütün işlemleri geri çekmişlerdir ve okulumuzdan ayrılmışlardır. Şu an itibariyle hiç bir sorunumuz yoktur ve eğitim öğretim devam etmektedir." T24'ün edindiği bilgiye göre, MEB tarafından okul yönetimine el koyularak yarıyıl tatiliyle birlikte okulun tamamen kapatılması kararı alındı. Ancak bu karar ve uygulanması konusunda MEB yetkilileri arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Binden fazla öğrenci ve yakınlarını ilgilendiren konu hakkında henüz resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadı.

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