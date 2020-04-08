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Muratpaşa Belediyesi salgın sonrası gıda krizi riskine karşı boş arazilere mısır ekti; Başkan Uysal tüm Türkiye'yi ekim yapmaya davet etti

08 Nisan 2020 13:25

Tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgınının gıda krizi oluşturma riskine karşı, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'ne ait boş arazilere mısır eken Muratpaşa Belediyesi, ilk dikimini 35 dönümlük arazide gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Muratpaşa nüfus olarak ülkemizin 160'ta biridir, kalan 159 parçamıza, bütün Türkiye'ye ekim çağrısı yapıyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, pandemi ilan edilen yeni tip Koronavirüs salgınının gelecekte bir gıda krizini ortaya çıkarabileceğini dikkate alarak, ilçedeki boşluk arazilere mısır ekimine başladı. Güzeloba Mahallesindeki 35 dönüm araziyi ekime hazır hala getiren belediye ekipleri, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve beraberindekilerle birlikte mısır ekimini gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni tip Koronavirüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde, olası bir gıda yokluğuna karşı belediyenin boş arazilerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Belediyenin aş evinden günde 2 bin kişiye yemek verdiklerini belirten Başkan Uysal, "Bu kapasiteyi daha da yükseltebiliriz. Belediyemizin boş arazilerini değerlendiriyoruz. Diğer taraftan tüm ülkemize arazimizi değerlendirelim çağrımızı yapıyoruz. Ülkemizin hiçbir yerinde boş arazi kalmasın. Antalyamızın tarımla ilgili tüm STK’ları burada. Bu yaptığımız çalışma ortak bir aklın ürünüdür. Boş arazimiz kalmasın istiyoruz. Çünkü bize hububat satan ülkeler bu satışını durdurdu. Bizim ihracatımız devam ediyor. Bir tehlike ortaya çıkma ihtimali var” dedi. 

Kimsenin böyle bir dönemde gıda satışı yapmayacağını stoklamaya gideceğini ifade eden Uysal, Twitter hesabından yaptığı tweet dizisinde tüm Türkiye'yi boş arazilere ekim yapmaya çağırdı.

Uysal tweet dizisinde şunları kaydetti;

“Ülkemizin imkanları çok geniş. Arazilerimizin tamamını doldurmamız gerekir. Gecikme, tereddüt bizi sıkıntıya sokar. 10 gündür bu araştırmayı yaptık. Bir ay önce ekseydik çeşit fazlaydı, şimdi çeşit azaldı. Unu yapılabilir mevsimi geçmemiş, tek ürün mısır. Mısıra yöneldik. 35 dönüm şimdilik mısır ekimi yapacağız. Muratpaşa nüfus olarak ülkemizin 160’da biridir. Kalan 159 parçamıza, bütün Türkiye’ye ekim çağrısı yapıyoruz. Bu aşamadaki gecikme ülkemize zarar verebilir. Herkes bütün boş arazilerini kullansın. Aksi halde bu salgının sağlık boyutundan, gıda tedarik boyutu, sosyo ekonomik boyutu daha üzücü hale gelebilir." 

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