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Murat Yıldırım, 'Ramo'nun çekimlerinde kaza geçirdi

Sete ara verilmek istendiği, Murat Yıldırım'ın buna karşı çıktığı öğrenildi

16 Ağustos 2020 15:59

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri İstanbul'da devam eden ve yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan "Ramo" dizisinin setinde kaza yaşandı. Yıldırım, aksiyon sahnesinde yüzüne darbe alınca şişlik ve morluk oluştu.

Haberler.com'da yer alan habere göre "Ramo" dizisinin çekimlerinde başrol oyuncusu Murat Yıldırım, aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında yüzüne darbe alarak yaralandı. Ünlü oyuncunun yüzünde şişlik ve morluk oluştu.

Sete ara verilemesine karşı çıktı

Kaza nedeni ile sete ara verilmek istendiği ancak Murat Yıldırım'ın buna karşı çıktığı öğrenildi.

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