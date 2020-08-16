Murat Yıldırım, 'Ramo'nun çekimlerinde kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri İstanbul'da devam eden ve yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan "Ramo" dizisinin setinde kaza yaşandı. Yıldırım, aksiyon sahnesinde yüzüne darbe alınca şişlik ve morluk oluştu.