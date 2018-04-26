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Murat Sabuncu: Gerekirse tekrar girer yatarız, o güne kadar gazetecilik yapmaya devam edeyeceğiz

26 Nisan 2018 01:54

Cumhuriyet davasındaki karar duruşmasının ardından T24'e açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, "7.5 yıllık bir ceza bizim için çok önemli değil. Bu, Türkiye'de gazeteciliğin cezalandırılmaya çalışıldığı bir davaydı. Aldığımız cezalar da gazeteciliğin cezalandırılmasıdır. Cesaretle ve üzerine gide gide haber yapmaktan hiçbir güç bize alıkoyamaz, gazeteciliğe devam. Gerekirse tekrar girer yatarız, o güne kadar gazetecilik yapmaya devam edeyeceğiz. Kimsenin bizi korkutmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Herkesi de cesaretli olmaya çalışıyoruz. Herkes cesaretli olsun. Türkiye'de adaletin zor günleri bugünler. Adaleti sadece kendimiz için değil, herkes için istiyoruz. Cezaevlerinde şu anda yatan avukatlar, gazeteciler, yazarlar, aydınlar, milletvekilleri var. Herkes için adalet, hemen şimdi diyoruz!" ifadelerini kullandı.

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