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Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'yı tehdit etmiş: Aklın varsa içeride öldür beni

22 Aralık 2018 19:56

Papağana işkence ettiği gerekçesiyle akıl hastanesinde tedavi altına alınan Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta yaptığı canlı yayında Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek "Aklın varsa içeride öldür beni" dediği ortaya çıktı. Geçen günlerde papağana işkence ettiği anları kameraya alarak sosyal medyada paylaşan Murat Özdemir, gözaltına alınıp serbest kaldıktan sonra akıl hastanesine sevk edildi. Özdemir'in ay başında attığı canlı yayında Acun Ilıcalı'ya tehdit ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Özdemir, videoda "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" diyor.

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