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Murat Övüç: Yıllardır öğrencilere burs veriyorum haber olmadı; Netflix'e 'Nekşfliş' dedik dünya beni konuşuyor

29 Mart 2020 17:26

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Netflix'e "Nekşfliş" dediği bir video çekmesinin Netflix Türkiye resmi Isntagram hesabının açıklama kısmına "Netflix ya da Nekşfliş" yazısını eklemesinin ardından tekrar bir paylaşım yapan Murat Övüç "Yıllardır öğrencilere burs veriyorum, gündem olmadı. Tam 6.974 aileye erzak kolisi dağıtmıştım, gündem olmadı. Netflix'e 'Nekşfliş' dedik dünya beni konuşuyor. Vay be Türkiye" dedi.

Ne olmuştu? 

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün çektiği videoda dizi film platformundan bahsederken "Nekşfliş" demesi üzerine Netflix Türkiye, Twitter'daki hesap açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirmişti. 

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