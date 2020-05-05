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Murat Övüç'ten tepki toplayan 'Nur Yerlitaş' paylaşımı

05 Mayıs 2020 17:44

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç yaptığı her hareketle olay oluyor. Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş için "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın" diyen Övüç, bu açıklamalardan kısa süre sonra ise Yerlitaş'ın mezarını ziyaret ederek dua okuttu. Ancak Övüç'ün burada yaptığı ziyareti video çektirmesi sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini topladı.

Övüç’ün, mezar başında ağlarken kendini videoya çektirmesi ve ölmüş bir kişiyi Instagram'da etiketleyerek paylaşım yapması eleştirilere neden oldu.

Övüç'ü eleştirenler "şov yapıyor" diye tepki gösterdi.

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