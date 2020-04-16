İBB Sözcüsü Ongun, Adalar'daki faytonculardan satın alınan atların görüntülerini paylaştı: 'Şimdi çok daha mutlular...'

16 Nisan 2020 13:46
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, uzun süre tartışma yaratan Adalar'daki faytonculardan satın alınan ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınan atların görüntülerini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda faytonculardan satın alınan atlarla ilgili bilgi verdi. Ongun'un, “Atlar şimdi daha mutlu” başlıklı paylaşımında “Adalar'daki atlarımız aylık 12,5 ton arpa ile düzenli olarak besleniyor. Veterinerlerimiz sağlık kontrollerini yapıyor, barınaklar yenilendi, göreve başlayan 30 seyis düzenli olarak bakım yapıyor” dedi.
Ne olmuştu?
İBB Sözcüsü Murat Ongun 25 Şubat'ta İstanbul Adalar'da 2019'un Aralık ayında öldürülen 81 at nedeniyle gündemden düşmeyen ve protestolara yol açan faytonlar konusuyla ilgili atların İBB tarafından satın alınmaya başlandığını duyurmuştu.
2019'un Aralık ayı sonunda Adalar’da “at vebası” olarak bilinen Ruam hastalığı tespit edilmişti.
Bunun üstüne 19 Aralık'ta Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da görülen Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın öldürüldüğünü açıklamıştı.
Faytona koşulan atların 81’inde Ruam hastalığının tespit edilip öldürülmesinin ardından 347 hayvan hakları dernek ve topluluğu ortak imzalı bir basın açıklaması yayımlamış, sivil toplum örgütleri atların faytonlarda kullanılmaması da dâhil, taleplerini altı başlıkta sıralamışlardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ruam hastalığı nedeniyle Adalar’da atların faytonlarda kullanılmasının üç ay süreyle yasaklandığını açıklamıştı.
Öte yandan aktivistler 'yaşam nöbeti' ismini verdikleri eylemle Saraçhane'deki İBB binası önünde oturmaya başlamışlardı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da ulaşımın yüzde 90’ının elektrikli araçlarla sağlanacağını söylemişti.
İmamoğlu ertesi gün yaptığı açıklamada Adalar’da 35 faytonun sembolik olarak kalacağını belirmişti.
İBB'nin tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL, fayton plakaları ve atlar içinse yaklaşık 90 milyon TL ödeyeceği söylenmişti.
© Tüm hakları saklıdır.