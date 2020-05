İBB Sözcüsü Ongun, Adalar'daki faytonculardan satın alınan atların görüntülerini paylaştı: 'Şimdi çok daha mutlular...'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, uzun süre tartışma yaratan Adalar'daki faytonculardan satın alınan ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınan atların görüntülerini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda faytonculardan satın alınan atlarla ilgili bilgi verdi. Ongun'un, “Atlar şimdi daha mutlu” başlıklı paylaşımında “Adalar'daki atlarımız aylık 12,5 ton arpa ile düzenli olarak besleniyor. Veterinerlerimiz sağlık kontrollerini yapıyor, barınaklar yenilendi, göreve başlayan 30 seyis düzenli olarak bakım yapıyor” dedi.

Ne olmuştu?

İBB Sözcüsü Murat Ongun 25 Şubat'ta İstanbul Adalar'da 2019'un Aralık ayında öldürülen 81 at nedeniyle gündemden düşmeyen ve protestolara yol açan faytonlar konusuyla ilgili atların İBB tarafından satın alınmaya başlandığını duyurmuştu.

Ongun Twitter hesabından verdiği bilgide satın alınan atların düzenli olarak besleneceğinin ve tedavi edileceğinin notunu düşmüş, Adalar'da faytonların yasaklanması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) at ve faytonları satın almaya başlamıştı. Ongun ayrıca İBB, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL ödeyeceğinin bilgisini vermişti.