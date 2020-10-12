Murat Dalkılıç: Beni gey zannediyorlardı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç , komedyen Eser Yenenler 'in eşi Berfu Yenenler 'in YouTube üzerinden yayınlanan 'Ünlü Dedikodusu' programında "Kendinle ilgili duyduğun ve 'yuh artık' dediğin bir dedikodu var mı?" sorusuna"Beni gey zannediyorlardı" yanıtını verdi.

Dalkılıç şöyle konuştu;

"İlişkilerime de dikkat edilmiyordu" diyen şarkıcı "Beni bir ara gey zannediyorlardı. Bir gün hatta İzmir'deki bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırdı, 'O arkadaşla aranızda ne var?' diye sordu. Başka bir erkek ünlüden bahsediyor. Güldüm. Komik yani."