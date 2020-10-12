T24 LogoT24 Logo
Haberler

Murat Dalkılıç: Beni gey zannediyorlardı

"Söyleşide biri elini kaldırdı, 'O arkadaşla aranızda ne var?' diye sordu, başka bir erkek ünlüden bahsediyor, güldüm"

12 Ekim 2020 12:13

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in YouTube üzerinden yayınlanan 'Ünlü Dedikodusu' programında "Kendinle ilgili duyduğun ve 'yuh artık' dediğin bir dedikodu var mı?" sorusuna"Beni gey zannediyorlardı" yanıtını verdi. 

Dalkılıç şöyle konuştu;

"İlişkilerime de dikkat edilmiyordu" diyen şarkıcı "Beni bir ara gey zannediyorlardı. Bir gün hatta İzmir'deki bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırdı, 'O arkadaşla aranızda ne var?' diye sordu. Başka bir erkek ünlüden bahsediyor. Güldüm. Komik yani."

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı

ETİKETLER

murat dalkılıçgeyeşcinseleser yenenlerberfu yenenleryoutubeünlüğ dedikodusu

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Kasım 2020

Akşener, Millet İttifakı'nı yorumladı: Bu sisteme 31 Mart'tan sonra ayda bir ateş ediliyor

Salgına karşı önlemlerde sorumlu kim; Erdoğan'a göre "karar yetkimiz yok" diyen Bilim Kurulu birinci derecede sorumlu

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın “Kanal İstanbul’da sona gelinmiştir” açıklamasına yanıt: Doğru, Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir

Hanefi Avcı, Çakıcı sorusunu pas geçti; Demirtaş ve Kavala için "İnsanları içeri tıkmak için bahane arıyoruz" dedi

Camilerde Koronavirüs denetimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan'dan Koronavirüs tedbirleri açıklaması: Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim...

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtecek yürek var mı...

"18 yıl önce Türkiye’de araba yoktu" sözü, istifa getirdi...

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak? ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24