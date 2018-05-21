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Murat Cemcir'in o pozunu tiye aldılar

21 Mayıs 2018 18:57

Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı'nda rol alan Murat Cemcir'in Bennu Yıldımlar'ın önüne geçip poz vermesini ti'ye aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın 71. Cannes Film Festivali'nde gösterilen son filmi ‘Ahlat Ağacı' ekibinin basına verdiği poz sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Poz veren isimler arasında yer alan Murat Cemcir'in, Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçmesi oldukça eleştirilmişti. Filmde başrol olarak yer alan Doğu Demirkol ve bir diğer oyuncu Hazar Ergüçlü, bu eleştirileri ti'ye aldıkları bir video çekti. Video sosyal medyada hızla yayıldı.

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