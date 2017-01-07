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Murat Boz, polisin kız arkadaşına evlenme teklifine aracı oldu

07 Ocak 2017 16:30

'Dönerse Senindir' filminin Antalya galası için kente gelen başrol oyuncusu Murat Boz, gala öncesi Beşiktaş Vodafone Arena'da düzenlenen saldırıda sağ bacağından yaralanan polis memuru Zafer Şentürk adına cep telefonu mesajıyla Konya'daki kız arkadaşı Tuğçe Dığrak'a evlenme teklif etti. Tuğçe Dığrak ise teklife mesajla 'evet' dedi. 'Dönerse Senindir' filminin Antalya galası, başrol oyuncuları Murat Boz ve Yasemin Allen'in katılımıyla yapıldı. Film gösterimi öncesi Murat Boz ile Yasemin Allen, Antalyalı hayranlarıyla bir araya geldi. Murat Boz'a gösterilen ilgi karşısında Yasemin Allen, "Murat'çığım seni seviyorlar galiba" dedi. Murat Boz da Antalya'nın iklimi gibi insanlarının da sıcak olduğunu söyledi. Murat Boz, hayranlarının ikinci bir film olacak mı sorusuna, "İnşallah bakalım" diyerek yanıt verdi. Filmde kendisini en çok heyecanlandıran sahnenin sorulması üzerine ise Murat Boz, "Filmin başından sonuna kadar her sahnesinde heyecanlandım. Tabi çok zor olan sahneler de vardı" dedi.

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