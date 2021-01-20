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Gazeteci Murat Ağırel: Ailemle birlikteyken arabayla önümü kestiler

20 Ocak 2021 08:00

Gazeteci Murat Ağırel, ailesiyle birlikteyken bulunduğu aracın önün kesildiğini ve selektör yapıp korna çalmasına rağmen yol verilmediğini söyledi. 

Aracını geri geri sürmek istediğini ancak bir gün önce kendisini takip eden aracın da arkasında durduğunu fark ettiğini söyleyen Ağırel, "Mecburen üzerlerine sürdüm ve aracın yanına vurarak geçtik" dedi. 

"Bu konuyu; Maltepe’deki emniyet güçleri, kaymakam, belediye başkanı, güvenlik birimleri biliyor. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk, sonuç yok" diyen Ağırel, "Silah karşıtıyım ama silaha başvurdum, ağır cezada yargılandığım için silah vermiyorlar. Ailemi, canımı koruyabilmek için yerel yöneticilere “Ben artık güvenli bir yere geçmek istiyorum” dedim. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor?" diye konuştu.

 

Kaynak: Halk TV

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