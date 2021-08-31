T24 LogoT24 Logo
Haberler

Munzur Vadisi'ndeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Önceki gün başlayan ve müdahalelerle

31 Ağustos 2021 13:28

Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkında önceki gün başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı Fırtına Veli mevkiinde önceki gün başlayan orman yangınına dün 2 yangın söndürme ekibi, iş makineleri, itfaiyeler ve çok sayıda ekiple müdahale edilerek kontrol altına alındı. Ancak daha sonra rüzg3arın etkisiyle yeniden alevlenerek yangın birden fazla alana sıçradı. Bu sabah erken saatlerinde 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale başlarken, karadan da İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, AFAD gönüllüleri, gönüllü vatandaşlar ile askerler tarafından karadan müdahale edilmeye başlandı.
Sarp bir bölgede çıkan yangının önünü kesmek amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başlandı.

Öte yandan Tunceli’nin Hozat ilçesi Tanzi bölgesi ile Ovacık İlçesi Buzlutepe arasında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Bölgede yangının yeniden çıkma ihtimaline karşılık 2 arazöz, 1 dozer ve 15 işçi hazır bekletiliyor.

Tunceli yangınMunzur Vadisi yangın

Diğer Videolar

Japonya’da volkanik hareketlilik alarmı: Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Astrolog Öner Döşer: 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya çapında bir ekonomik bir kriz yaşanabilir

Sinop’ta selde kaybolan Ferhat Adak'tan 71 gündür haber alınamadı; anne Fatma Adak yetkililere çağrıda bulundu

Diyarbakır'da ‘Hafıza Odası’ sergisi protesto edildi; bazı tabutları surlardan aşağıya attılar

KYK yurdundaki eylem üzerine İmamoğlu'ndan açıklama: Yakından ilgileneceğiz

Lakerdalar 2 kiloluk kavanozlarda 400 liradan satışta

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24