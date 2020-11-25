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Mültecilerin denizde yaşam savaşı: En az 4 kişi hayatını kaybetti

En az 4 göçmenin cesedine ulaşılan bölgeden kayıp kişiler için ekipler arama çalışmalarına devam ediyor

25 Kasım 2020 17:12

Kanarya Adaları'ndaki bir teknenin devrilmesinden sonra göçmenlerin kurtarıldığı anlar...

Teknede kadın ve çocukların da bulunduğu 35 göçmen vardı

Salı günü devrilen teknenin devrilmesiyle en az 4 göçmenin cesedine ulaşıldı. Bazıları hala kayıp

Kanarya Adaları'na gelen göçmenlerin sayısı bu yıl 17.000'e ulaştı. Bu rakam geçen yılın 10 kat fazlası olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Afrikalılar, Koronavirüs salgınından etkilenen turizm sektörü gelirlerini kaybettikten sonra giderek daha fazla çaresiz kalıyorlar.

İspanyol hükümeti, ada yetkililerinin şu anda açık alanda uyuyan binlerce göçmeni barındırmak için yardım istemesinden sonra yeni gelenler için barınma yerleri inşa edeceğine söz verdi.

 

 

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