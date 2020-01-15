Mülteciler Derneği'nden Sinan Oğan'a yalanlama: Suriyeliler ile ilgili iddiaları gerçekte var olmayan, uydurma bir teze dayanıyor

Mülteciler Derneği, TÜRKSAM Başkanı ve eski MHP Milletvekili Sinan Oğan'ın Suriyeliler hakkındaki iddialarını yalanladı. Dernekten yapılan açıklamada, Oğan'ın Suriyelilerle ilgili üniversitelere sınavsız girdiği, hastane hizmeti ve ilaçları ücretsiz alabildiği iddialarının gerçek olmayan uydurma bir üniversite tezine dayandırıldığı belirtildi.

Mülteciler derneğinden yapılan açıklamada, "'Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor' iddiaları asılsızdır. Kişi başı 120 lira olarak bahsedilen para AB tarafından verilmektedir, devlet tarafından değil.Sinan Ogan'ın "800 küsür" olarak iddia ettiği para ise Sözcü Gazetesinden Rahmi Turan'ın da köşesine taşıdığı "Yavuz Sultan Selim" isimli gerçekte varolmayan bir üniversitenin olmayan bir tezine dayanmaktadır. Bu içerik tamamen uydurmadır" denildi.

Ne Omuştu?

Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programına katılan TÜRKSAM Başkanı ve eski MHP Milletvekili Sinan Oğan Suriyelilerin hastane hizmetlerinden ücretsiz yararlandığını, ilaçlarını ücretsiz aldığını ve üniversitelere sınavsız alındığını iddia etmişti.

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