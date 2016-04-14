Mülteci krizi nasıl insan ticaretine dönüştü?

Euronews’te yayınlanan Sophie Claudet ‘in sunduğu Insiders programında, mülteciler üzerinden yürüyen insan ticaretine yer verildi. Türkiye’de Suriyeli kaçakçıların yine Suriyeli mülteciler üzerinden büyük paralar kazandığı ifade edildi. Programda ayrıca, Avrupa’daki özel güvenlik şirketlerininde mülteciler üzerinden büyük kar elde ettiği belirtilirken, Fransa Calais’de inşa edilen yüksek güvenlikli mülteci kampı için 17 milyon Euro harcandığı ve bu paraların büyük bölümünün güvenlik şirketlerine gittiği anlatıldı.