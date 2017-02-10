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Mülkiye'de önünde görüntü alan gazeteci yaka paça gözaltına alındı!

10 Şubat 2017 16:18

Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden uzaklaştırılan akademisyenlere ilişkin, söz konusu KHK’dan en çok etkilenen üniversitelerden biri olan Ankara Üniversitesi’de “Büyük Buluşma” çağrısı yapıldı. Eğitim Sen Ankara Şubesi'nin öncülüğünde "#HayırGitmiyoruz”" çağrısıyla 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan öğretim görevlilerinin ihracını protesto etmek amacıyla aralarında Mülkiye'nin eski dekanı Yalçın Karatepe'nin de olduğu akademisyen ve hocalar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kampüsü önünde buluştu. Kampüsün içine girmek isteyen akademisyenlere polis TOMA'lı ve biber gazlı müdahalede bulundu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görevliyken ihraç edilen Hakan Yüksel'in de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. İşte akademisyenlere polisin müdahale ettiği o anlar...

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