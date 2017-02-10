Mülkiye'de akademisyenlere polis müdahalesi!

Eğitim Sen Ankara Şubesi'nin öncülüğünde "#HayırGitmiyoruz” çağrısıyla 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden uzaklaştırılan öğretim görevlilerinin ihracını protesto etmek amacıyla aralarında Mülkiye'nin eski dekanı Yalçın Karatepe'nin de olduğu akademisyen ve hocalar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kampüsü önünde buluştu. Kampüsün içine girmek isteyen akademisyenlere polis TOMA'lı ve biber gazlı müdahalede bulundu. Aralarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görevliyken KHK ile ihraç edilen Hakan Yüksel'in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.