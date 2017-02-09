Mülkiye Dekan Vekili Gürdal protesto edildi: Bir gün gelecek bunların hesabını soracağız!

Ankara Üniversitesi’nde mesleklerinden ihraç edilen 95 akademisyen için Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) önünde basın açıklaması düzenlendi. Çok sayıda CHP milletvekilinin, akademisyenin ve öğrencinin katıldığı açıklamada; SBF, İletişim, Hukuk ve Eğitim Bilimleri fakültelerinin hocaları Mülkiye'nin Dekan Vekili Prof. Dr. Kadir Gürdal'ı ve rektör Erkan İbiş'i istifaya davet ettiler. Gürdal, "Bütün bunlardan sonra o koltukta nasıl oturuyorsunuz?" sorusuna cevap veremezken ihraç edilen hocalar sessiz kalan meslektaşlarını, "Hâlâ okulu koruyalım vb. boş sözlerin arkasına saklanarak hiçbir şey yapmamayı kendine yediren hocalara da yazıklar olsun. Üniversite dört duvardan ibaret değildir!" sözleriyle eleştirdiler.