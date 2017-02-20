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Müjdat Gezen'den kundaklama girişimine: Hükümet bunlara yol veriyor!

20 Şubat 2017 18:08

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Akit gazetesinin ve Burhan Kuzu'nun kendisini hedef gösterdiğini aktaran Müjdat Gezen, kundaklama olayının "hayır" oyları için tek yürek olmalarını engelleyemeyeceğini söyledi. "Burada önemli olan hükümet bunlara yol veriyor" görüşünü savunan Gezen, "Çünkü biz Anayasa'nın en baş kişisi tarafından çiğnenen bir ülkede yaşıyoruz. Burası eski Teksas var ya onu geçmiş durumda. Yani hükümet diyor ki devam edin siz, nasıl olsa mahkemeler de elimizde siz devam, diyor. Ama bu böyle devam etmez. Çünkü bu 'hayır' oylarının yapılan bütün anketlerde önde olması bunları çok ürkütüyor" diye konuştu. Müjdat Gezen ve avukat Celal Ülgen kundaklama olayıyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Gezen, "Görüntüde çember sakallı bir arkadaş var. Yangınlar bizim içimizdeki ateşi söndüremez. İçimizdeki ateş farklı bir ateş. Yangının görüntüsünde bu okulun neden yanmadığını çok iyi göreceksiniz. Alevlerin arasında Atatürk silüetini çok iyi göreceksiniz." dedi. Akit gazetesi ve televizyonu ile Burhan Kuzu'nun kendisini hedef aldığını hatırlatan Müjdat Gezen, Akit'in üç yıl önce de kendisini hedef gösterdiğini, o gün koruma talebine olumsuz yanıt veren emniyetin geçtiğimiz günlerde kendisine koruma tahsis ettiğini açıkladı.

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