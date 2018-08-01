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Muhtar, beğenmediği kaldırım taşlarını tekmeyle yıktı

01 Ağustos 2018 21:17

BURSA'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nin muhtarı Abdullah Satı, belediye tarafından mahallesine döşenen tretuvar taşlarını beğenmeyince tekmeleyerek, yıktı. Kumla Mahallesi'nin muhtarı Abdullah Satı, iddiaya göre, belediye ekiplerince mahallesinde yapılan yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını beğenmedi. Muhtar Satı, yapımı sürdürülen kaldırım çalışmasında, işçilerin döşediği kaldırım taşlarını tekmeleyerek, yıktı. Muhtar Satı'nın, yapılan hizmetleri beğenmediği gerekçesiyle zaman zaman belediye yetkilileriyle tartıştığı belirtildi.

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