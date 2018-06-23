Muharrem İnce'nin mitingi sırasında ana akım televizyon kanalları ne yayınlıyordu?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, son seçim mitingini İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdi. Mitinge binlerce kişi katıldı. Ana akım televizyon kanallarının bir kısmı mitingi parça parça yayınlarken, bazıları ise o sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı mitingi yayınlamayı tercih etti. Miting sırasında televizyon kanallarında neler yayınlandığını değerlendiren gazeteci İrfan Aktan, Twitter'da paylaştığı videoya, "Muharrem İnce'nin milyonlarca insanın katılımıyla süren #Maltepe mitinginde 'haber değerı' görmeyen Türk televizyonlarını hızlıca dolaşalım" notu düştü.