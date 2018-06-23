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Muharrem İnce'nin mitingi sırasında ana akım televizyon kanalları ne yayınlıyordu?

23 Haziran 2018 20:10

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, son seçim mitingini İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdi. Mitinge binlerce kişi katıldı. Ana akım televizyon kanallarının bir kısmı mitingi parça parça yayınlarken, bazıları ise o sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı mitingi yayınlamayı tercih etti. Miting sırasında televizyon kanallarında neler yayınlandığını değerlendiren gazeteci İrfan Aktan, Twitter'da paylaştığı videoya, "Muharrem İnce'nin milyonlarca insanın katılımıyla süren #Maltepe mitinginde 'haber değerı' görmeyen Türk televizyonlarını hızlıca dolaşalım" notu düştü.

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