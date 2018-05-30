Muharrem İnce'nin annesi: Küçükken 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' derdi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin doğup büyüdüğü Yalova'nın Elmalık köyünde yaşayan annesi Zekiye İnce, her anne gibi evladıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ama biraz da üzülüyorum. Zaten az görüyorduk, şimdi hiç göremeyeceğiz. Bir de çok büyük yük üstündeki. Bunlara üzülüyorum. Görüyorum onu öyle uğraşırken. 'Çıkacak, konuşacak' diye televizyonun yanından ayrılamıyorum. Beklentim, kazanırsa cumhurbaşkanlığını çok düzgün yapsın. Hiç kimse şikayet etmesin. Şikayet edildiğinde üzülürüm. Çok küçükken, teyzesi ona kitap getirirdi. 'Ben milletvekili olacağım' diyordu o zaman, 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' diyordu. Geldiğinde biz siyaset hiç konuşmuyoruz. Kendi hallerimizi, hatırımızı konuşuruz" diye konuştu.