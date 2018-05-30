T24 LogoT24 Logo
Haberler

Muharrem İnce'nin annesi: Küçükken 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' derdi

30 Mayıs 2018 18:46

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin doğup büyüdüğü Yalova'nın Elmalık köyünde yaşayan annesi Zekiye İnce, her anne gibi evladıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ama biraz da üzülüyorum. Zaten az görüyorduk, şimdi hiç göremeyeceğiz. Bir de çok büyük yük üstündeki. Bunlara üzülüyorum. Görüyorum onu öyle uğraşırken. 'Çıkacak, konuşacak' diye televizyonun yanından ayrılamıyorum. Beklentim, kazanırsa cumhurbaşkanlığını çok düzgün yapsın. Hiç kimse şikayet etmesin. Şikayet edildiğinde üzülürüm. Çok küçükken, teyzesi ona kitap getirirdi. 'Ben milletvekili olacağım' diyordu o zaman, 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' diyordu. Geldiğinde biz siyaset hiç konuşmuyoruz. Kendi hallerimizi, hatırımızı konuşuruz" diye konuştu.

ETİKETLER

muharrem incezekiye inceanne

Diğer Videolar

Ambulansa yol vermeyen şahıs sağlık ekibine hakaretlerde bulundu

Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan futbolcuya 13 maç ceza verildi

41 vatandaşın yaşamını yitirdiği Elazığ depreminin yeni görüntüleri

Ordu'daki fırtınada cami minaresi beşik gibi sallandı

Trenin çarptığı kamyonet, metrelerce böyle sürüklendi

İspanya'da 11 katlı binaya 'ekipmansız tırmanan' İngiliz turiste para cezası verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 180...

Van'daki iki çığ felaketinde toplam 41 kişi yaşamını yitirdi...

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Parçalanan uçağın pilotları hakkında gözaltı kararı...

CHP, CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24