Muharrem İnce'den rakiplerine 500'er TL bağış

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakiplerinin kampanya hesaplarına 500'er TL bağışta bulundu. Ziraat Bankası'nın TBMM Şubesi'ne giden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, rakipleri Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in kampanya hesaplarına 500'er Türk Lirası yatırdı. Parayı kendi maaşından yatırdığını söyleyen Muharrem İnce, ''Birlik beraberliğe ihtiyacımız olan bugünlerde rakiplerime bu şekilde bir jest yaptım” dedi. İnce, ''Rakiplerinizden de destek bekliyor musunuz?'' sorusuna ise ''Ağanın eli tutulmaz'' yanıtını verdi.