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Muharrem İnce'den gençlere üyelik seferberliği çağrısı

04 Temmuz 2018 14:44

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonrası düzenleyeceğini duyurduğu teşekkür gezilerine bugün (4 Temmuz Çarşamba) Erzurum'dan başladı. 9 Eylül itibariyle bir örgütlenme kampanyası başlatacaklarını duyuran İnce, “Türkiye'yi gençlerle yönetelim kampanyası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda 1 milyon 250 bin üyesi var. 9 Eylül 2018'den 9 Eylül 2019'a kadar 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası bu. 18-35 yaş arasında partinin üye sayısı kadar bunu başaracağız. 15 milyon oy aldık hedefimiz 30 milyon oydur” dedi.

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