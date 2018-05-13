Muharrem İnce'den Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'a ziyaret

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anneler Günü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret edip, dua etti. Muharrem İnce, Manisa programı öncesi İzmir'e gelerek, Anneler Günü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti. Seçim otobüsüyle Karşıyaka'ya gelen İnce'ye ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi. ‘Cumhurbaşkanı Muharrem İnce' sloganıyla karşılanan İnce ile fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi. Muharrem İnce'ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik ederken, ziyarete Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, çok sayıda partili ve İzmirli katıldı.