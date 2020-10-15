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Muharrem İnce: Zamanında ben de çobanlık yaptım

Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında Kars’ta ziyaretlerini sürdürdü

15 Ekim 2020 12:13

'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında Kars’ta ziyaretlerini sürdüren Muharrem İnce, Sarıkamış ilçesinde bir çobanla sohbet etti. 10 ailenin hayvanlarına baktığını söyleyen çobana İnce, "Ben de zamanında Yalova'da çobanlık yaptım" dedi. İnce, daha sonra Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret etti.

'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında ülkeyi karış karış gezen CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kars’ta temaslarını sürdürdü. Sarıkamış ilçesine gelen İnce, burada yol kenarında hayvan otlatan 18 yaşındaki çoban Ahmet ile sohbet etti.

10 ailenin hayvanına baktığını ve hayvan başına 100 lira aldığını söyleyen çobana İnce, "Ben de çok yaptım bu işi zamanında" dedi. İnce daha sonra Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret etti.

 

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