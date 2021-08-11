Muharrem İnce, seçim gecesini anlattı: O gün partiden istifa etmeliydim

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı ve Erdoğan karşısında seçimi kaybettiği anlamına gelen "Adam kazandı" mesajına yönelik soruya yanıt verirken, seçim sonucuna ilişkin elinde bir belge olmadığını, CHP'den bilgi alamadığını ve yaklaşık 13 bin sandığa sandık görevlisi konulmadığını belirterek "O gün partiden istifa etmeliydim" dedi.

Seçimin ikinci tura kalacağını düşündüklerini bu nedenle her partiden oy isteyecekleri için seçim sonuçlarını otelde takip ettiklerini söyleyen İnce, sonuçları öğrenmek için CHP Genel Merkezi'ni aradıklarını ancak cevap alamadıklarını iddia ederek "Arıyoruz ne oluyor kalıyor mu ikinci tura cevap veren yok. Orada şey yapmalıydım. Kameralar eşliğinde CHP'ye gitmeliydim. Arkadaşlar oylarıma sahip çıkamadılar demeliydim. Bunu yapamadım. 40 yıllık emeğim vardı o partide. O gün partiden istifa etmeliydim . Bugün geriye dönsem kesin yapardım. Bunu bir plan dahilinde yaptılar. Oy vermediklerine inanıyorum. Afişlerimi göndermediler. Kemal Bey'in afişini astılar benimkini asmadılar" diye konuştu.

İnce, '"Adam kazandı" mesajına yönelik eleştirilere hak verdiğini dile getirerek "Millet 'adam kazandı" lafını benden duymalıydı" dedi.

İnce, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayarsan ey YSK kapının önüne gelirim dedim. Ve gittim. CHP'nin bir görevlisi var avukat. Kulağıma eğiliyor ve bana bir şey söylüyor. Bunu "NATO askerleri Muharrem İnceyi tehdit etti" gibi lanse ettiler. Senin itiraz ettiğin yanlış bir karar alındı mı dedim hayır dedi."

"Yanlış bir şey yapılmadığını düşününce avukatları çağırmadım. 50 bin avukat yerine 100 bin sandık görevlisi istemeliydim. Cumhuriyet tarihinin en çok mitingini yaptım 51 günde 107 miting yaptım. Sandıklar tamam mı dedim tamam dediler. Ben bu milletin yerinde olsam gece saat 10'da 4 genel başkan yardımcısı çıktı seçim ikinci tura kaldı dedi. Yalan söylediler ben deseydim sokaklar kan gölünde dönerdi. Ekrem İmamoğlunun elindeki belgeler bende olsaydı kelleyi koltuğa alır çıkardım. Parti bana o alt yapıyı sağlamadı."

TIKLAYIN - Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı!