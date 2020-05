Muharrem ince, salgın günleri için şiir seslendirdi: 'Umuda sıkın tutun kardeşim; her dert çaresine yeniktir aslında'

CHP'nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili Muharrem İnce, sosyal medya hesabından tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs günlerinde Türkiye halkına seslendirdiği şiirin yer aldığı bir video paylaştı.

İnce şiirde, "Yüzünü hayata dön kardeşim, biliyorum her yanın karanlık, kaygı, korku... Salgın hüzün olmuş, şarkılar susmuş. Ama bil ki her dert çaresine yeniktir aslında. Buluşursun sevdiklerinle bir sabah selamında. Umuda sıkı sarıl kardeşim. İnan ki her ayrılık sevgiye mağluptur aslında. Dayan kardeşim yalnız değilsin bu koca dünyada." sözleri yer aldı.