Muharrem İnce, Sakarya'da "konuyu anlamadım" diyen bir öğrenciye ders anlattı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya'da bir öğrencinin "Dersi anlamadım" demesi üzerine eline kağıdı kalemi alarak konuyu anlattı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün Sakarya'yı ziyareti. İnce, Adapazarı ilçesinde sanayii esnafı ile görüşerek sorunları dinledi, partisinin çözüm önerilerini anlattı.

Sedirvan ilçesinde bir öğrenci “Fizik dersinde momentumda sorunum var“ deyince İnce, kalemi eline alarak kağıt üstünde momentumu anlattı. İnce, daha sonra sandalye üstünde ve ayağa kalkarak verdiği örneklerle anlatımını sürdürdü.