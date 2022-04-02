Muharrem İnce, ramazan alıverişine çıktı, maliyeti paylaştı: Market arabası deyip geçmeyin, çok yakıyor çok!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda Ramazan alışverişini paylaştı. Yaptığı alışverişin maliyetini paylaşan ince paylaşımına "Market arabası deyip geçmeyin, çok yakıyor çok!" notunu düştü.

İnce, alışveriş sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şifa' olarak önerdiği ürünlerin de fiyatını sordu.

Ramazan alışverişine çıkan Muharrem İnce, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı. İnce'nin alışverişi 1.447 lira tutarken bazı ürünlere ödediği miktar kameralara yansıdı. Biberin kilosuna 45.99, sucuğa 88.70 dana kuşbaşına 108 lira ödeyen İnce domatesin kilosunu 27.50 lira olarak görünce "Bunu kuyumcu tartsa daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Alışverişinin fişini saklayan İnce, gelecek ay tekrar aynı markete gelerek enflasyon kıyaslaması yapacağını belirtti.