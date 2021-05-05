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Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin partisinin logosunu yayınlandı

05 Mayıs 2021 09:29

Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin 19 Mayıs'ta Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunacağını duyurdu ve partinin logosunu yayımladı.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Partisi'nin logosunun görselini paylaştı. Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, haritanın ortasında ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

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