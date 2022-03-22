Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru gündem oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Üsküdar'da gençlerle buluştuğu salonda Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yan yana asıldığını görüp önce Atatürk'ün fotoğrafına selam verdi, ardından da Erdoğan'ın fotoğrafına bakarak "Beraber çıkalım mı gençlerin karşısına?" sorusunu sordu. İnce'nin, bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, parti üyeleriyle Ümraniye'deki bir kafede bir araya geldikten sonra Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu.

Atatürk'e selam verdi Erdoğan'a soru sordu

Burada gençlerle buluşan Muharrem İnce, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yan yana bulunan fotoğraflarının olduğu yere yöneldi. İnce önce Atatürk'ün fotoğrafına selam verdi, sonra da Erdoğan'ın fotoğrafına yönelerek "Beraber çıkalım mı gençlerin karşısına?" diye sorduğu soru dikkat çekti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.