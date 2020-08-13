T24 LogoT24 Logo
Haberler

Muharrem İnce ne demişti: Ben vefasız bir insan değilim; beni aday yapan Kılıçdaroğlu’nun karşısına geçmem

İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 yılında çıktığı programda "Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçmem" demişti

13 Ağustos 2020 19:10

Eski CHP Yalova Milletvekili ve CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada arkadaşlarıyla birlikte 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattıklarını açıkladı. İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 yılında FOX TV'de katıldığı programda "Kazanamazsanız ne olacak?" sorusuna "Ben vefasız bir insan değilim; beni aday yapan Kılıçdaroğlu’nun karşısına geçmem" demişti. 

Eski CHP Yalova Milletvekili ve CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada arkadaşlarıyla birlikte 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattıklarını açıkladı. 'Bin Günde Memleket Hareketi'nin parti için bir muhalefet hareketi olmadığını söyleyen İnce, "Amacımız, karamsarlığı, umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermektir" ifadesini kullandı. 

İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 yılında FOX TV'de katıldığı programda "Kazanamazsanız ne olacak?" sorusuna "Ben vefasız bir insan değilim; beni aday yapan Kılıçdaroğlu’nun karşısına geçmem" demişti. İnce bu sözlerini "Yanlışları söylerim ama kendisiyle karşı karşıya gelmem. Bir faninin kolay kolay yapamayacağı şeyi yaptı. Ben vefasız bir insan değilim. Bana bunu yapan birinin karşısına geçmem" ifadesini kullanmıştı. 

 

 

ETİKETLER

muharrem inceincekılıçdaroğlu2018seçimchpbin günde memleket hareketi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Eylül 2020

Hasta nakleden ambulans devrildi: 6 yaralı

Barış Yarkadaş o videoyu paylaştı, Bakan Selçuk'a seslendi: Gördüğünüz gibi pembe bir tablo yok

Saldırıya uğrayan sağlık çalışanı taburcu oldu: O yumruk hepimizin gözüne atıldı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: İktidar sinir uçlarımızla oynamaya çalışıyor, asla demokratik siyasetten ayrılmayacağız

Nadira Kadirova'nın annesi, kızının mezarından seslendi: "Şirin Ünal, katilsin"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: Sizi de tutuklayacaklar...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışma | Bakü şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı,...

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs pozitif çıkanlara elektronik bileklik uygulaması yapılacak...

Azerbaycan'dan 'savaş hali' kararı!...

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a karşı harekâta başlıyor...

Gwyneth Paltrow 48. yaşını çırılçıplak kutladı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e: Sizi de tutuklayacaklar...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24