Muharrem İnce ne demişti: Ben vefasız bir insan değilim; beni aday yapan Kılıçdaroğlu’nun karşısına geçmem

Eski CHP Yalova Milletvekili ve CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada arkadaşlarıyla birlikte 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattıklarını açıkladı. İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 yılında FOX TV'de katıldığı programda "Kazanamazsanız ne olacak?" sorusuna "Ben vefasız bir insan değilim; beni aday yapan Kılıçdaroğlu’nun karşısına geçmem" demişti.

Eski CHP Yalova Milletvekili ve CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada arkadaşlarıyla birlikte 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattıklarını açıkladı. 'Bin Günde Memleket Hareketi'nin parti için bir muhalefet hareketi olmadığını söyleyen İnce, "Amacımız, karamsarlığı, umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermektir" ifadesini kullandı.

İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 yılında FOX TV'de katıldığı programda "Kazanamazsanız ne olacak?" sorusuna "Ben vefasız bir insan değilim; beni aday yapan Kılıçdaroğlu’nun karşısına geçmem" demişti. İnce bu sözlerini "Yanlışları söylerim ama kendisiyle karşı karşıya gelmem. Bir faninin kolay kolay yapamayacağı şeyi yaptı. Ben vefasız bir insan değilim. Bana bunu yapan birinin karşısına geçmem" ifadesini kullanmıştı.