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Muharrem İnce: Millet İttifakı Abdullah Gül isminde anlaşacak

"Meral Hanım ve ben bastırdığımız için projeden vazgeçtiler"

03 Aralık 2021 09:54

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Haber Global canlı yayınında, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski partisi CHP tarafından bir önceki seçimde cumhurbaşkanı adayı gösterilen İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemde Abdullah Gül'ü aday göstermek istediğini ifade etti. Millet İttifakı'nın diğer paydaşları tarafından Kılıçdaroğlu'nun talebinin kabul görmediğini ve kendisinin aday gösterildiğini ifade eden İnce, "Meral Hanım ve Ben bastırdığımız için vazgeçtiler projeden. Yoksa adayları Gül'dü. Ben anlaşacaklarını düşünüyorum Sayın Gül üzerinde, bekliyorum ben de duyuyorum." dedi.

Kemal KılıçdaroğluMeral AkşenerMuharrem inceAbdullah GülCHPİyi PartiMemleket Hareketi

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