Muharrem İnce makine mühendisi olmak isteyen öğrenciye fizik dersi verdi

Partisinin Manavgat ilçe binası açılış töreni için ilçeye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, üniversitede makine mühendisliği bölümünü okumak istediğini belirten lise son sınıf öğrencisinin sorusu üzerine, onunla birlikte kaldırıma oturup fizik sorusu çözdü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Partisinin Manavgat ilçe binası açılış töreni için ilçeye geldi. Açılışın yapılmasının ardından esnaf ziyaretine başlayan İnce, yanına gelen İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Orhan Acar'ın makine mühendisi olmak istediğini söylemesi üzerine, bunun yolunun fizikten geçtiğini söyledi. İnce, öğrenci Orhan Acar'la birlikte kaldırıma oturup fizik sorusu çözdü.

Kaynak: DHA