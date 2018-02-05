Muharrem İnce: Her türlü Ali Cengiz oyununu yaptılar, daha fazla oy alacaktım; alacağım da göreceksiniz!

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 36. Olağan Kurultay'da 165 delegenin imzasıyla, CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultayda çıkan mükerrer oylarla ilgili olarak açıklamada bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, bilgisi dahilinde algı operasyonu yapıldığını söyleyen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, hafta sonu yapılan kurultayda yaşanan mükerrer oy krizi ile ilgili olarak şunları söyledi: "Nasıl ki Sayın Genel Başkan'ın yürüyüşü Tayyip Erdoğan'ın lütfu değil, Genel Başkan'ın bir demokratik hakkıysa benim de aday olmak Genel Başkan'ın lütfu değil, demokratik hakkımdır. Ama ne yazık ki algı operasyonu yarattılar. 'İmzayı bulamadı, imzayı bulamayan nasıl aday olup kazanacak' diye, tam bir ali cengiz oyunu içindeydiler. Çok daha fazla alacaktım. Alacağım zaten, göreceksiniz yakında" değerlendirmesinde bulundu.