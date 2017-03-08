Muharrem İnce: Esad, Türkiye'de miting yapmak isterse ne olacak?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına katıldı. Program sırasında Almanya'nın Türk Bakanlarına uyguladığı konuşma yasağı hakkında değerlendirmelerde bulunan İnce, "Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli var, Esad gelip ben de İstanbul'da bir miting yapmak istiyorum derse, ne olacak?" ifadesini kullandı Almanya'nın geçtiğimiz günlerde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin referandum etkinliklerini yasaklaması, iki ülke arasında krize yol açmıştı.