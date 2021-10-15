Muharrem İnce: Erdoğan’a sesleniyorum, Merkez Bankası’ndan ve yargıdan elini çek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Merkez Bankası’ndan ve yargıdan elini çek" diye konuştu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Erdoğan'a seslendi.

"Türkiye'nin iyiliğini istiyorsan, Allah aşkına Merkez Bankası Başkanım deme" diyen İnce, şunları söyledi:

"O 'M' harfi Türkiye'ye çok pahalıya mal oluyor. Bağımsız bir yargı olmadan Türkiye'de ne döviz düşer, ne dışa bağımlılık azalır. Şu faiz takıntın Türkiye'nin başına bela oldu. Bir an önce Tarımın desteklenmesi lazım. Yoksa zengin toprakların yoksul çocukları olmaya devam ederiz."

Sosyal medyadan konuşması yayınlanan İnce'nin videosuna "Erdoğan’a sesleniyorum. Merkez Bankası’ndan ve yargıdan elini çek. Faiz takıntın Türkiye’nin başına bela oldu. Faizle mücadele ideolojik yöntemlerle değil, iktisadi yöntemlerle olur. Sana etrafındakiler korkudan gerçekleri söyleyemiyorsa Pıt Pıt Şeker’i dinle, o bile anlatır" notu düşüldü.