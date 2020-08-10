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Muharrem İnce'den yeğeniyle birlikte zeybek performansı

10 Ağustos 2020 09:01

Muharrem İnce, Yalova’da kardeşi Hüseyin İnce’nin oğlu Burak Koray İnce’nin düğüne katıldı. İnce,  zeybek oynarken görüntülendi.

CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddia edilen, "Ben bir parti kurmuyorum. Bir hareket başlatıyorum" açıklaması yapan Muharrem İnce, Yalova’da kardeşi Hüseyin İnce’nin oğlu Burak Koray İnce’nin düğününe katıldı. Halay çeken İnce yeğeni ile birlikte zeybek oynadı.

2018 yılındaki seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan eski Yalova Milletvekili İnce'nin bu hafta için basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. 

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