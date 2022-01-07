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Muharrem İnce'den Milli Eğitim Bakanı Özer'e: Sen nerede yaşıyorsun, ayda mı yaşıyorsun

"Milletin içinde müdür azarlamakla olmuyor bu işler"

07 Ocak 2022 14:00

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve bir okul müdürüne yönelik sözlerine tepki gösterdi. İnce, "Milletin içinde müdür azarlamakla olmuyor bu işler. Türkiye'de bütün okulların ödeneğe ihtiyacı var Bakan bey. Sen nerede yaşıyorsun, Ay'da mı yaşıyorsun? Yıllardır okulların ekonomik sıkıntılarını veliler yükleniyor" dedi.

İnce, bir dizi ziyaret için geldiği Aksaray'da yaptığı açıklama da Milli Eğitim Bakanı Özer'i ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştirdi. İnce, Milli Eğitim Bakanı Özer'in önceki gün Şanlıurfa'da bir okulda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü'nü ve okul müdürünü azarlamasına tepki gösterdi.

İnce, "Milletin içinde müdür azarlamakla olmuyor bu işler. 'İsteseydi ödenek çıkartırdık' diyerek azarlamakla olmuyor. Türkiye'de bütün okulların ödeneğe ihtiyacı var Bakan bey. Sen nerde yaşıyorsun, Ay'da mı yaşıyorsun? Yıllardır okulların ekonomik sıkıntılarını veliler yükleniyor" ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir programda "Gözlerimdeki ışığı görüyor musun?" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'yi de eleştiren İnce, "Ben o gözlerde ışık görmüyorum. O gözlerde kul hakkı görüyorum kul hakkı" dedi.

Muharrem İnceMemleket PartisiMEBMahmut ÖzerNureddin Nebati

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