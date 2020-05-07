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Muharrem İnce'den Erdoğan'a videolu 'dolar' göndermesi

07 Mayıs 2020 14:53

CHP eski Cumhubaşkanı Adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabı Twitter üzerinden döviz piyasasında rekor kıran dolara ilişkin videolu paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu.

"Erdoğan seçilirse dolar 8, 10 Lira"

Paylaşılan videoda 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın ekonomiye yönelik vaadleri ve İnce'nin "Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8, 10 lira" sözü yer alıyor.

"Dünya lideri diyenlerin kafa yapısına hayranım" 

Videolu paylaşımına "Dolar 7.24’ü görerek tüm zamanların rekorunu kırdı" notunu ekleyen İnce, "Türk Lirası dolar karşısında sadece 2020 yılında yüzde 22 değer kaybetti. ABD’ye, İngiltere’ye maske gönderip şirin gözükerek sıcak para ihtiyacını çözmeye çalışana dünya lideri diyenlerin kafa yapısına hayranım" ifadesini kullandı.

AKP iktidarı döneminde Doların ulaştığı seviyeye dikkat çekti 

Paylaşımlarına devam eden İnce, AKP iktidarındaki doların yükselişini şu şekilde gösterdi:

"AKP iktidara geldiği gün (4 Kasım 2002) dolar kuru 1.67 TL

Dolara yatırım yapan yaya kalır dediği gün dolar kuru 2.6 TL

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildiği gün (25 Haziran 2018) dolar kuru 4.63 TL 

2 Ocak 2020 dolar kuru 5.95 TL 

Bugün dolar kuru 7.23 TL"

Dolardan tarihi zirve

Güne 7.20 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde 7.25'ü aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel piyasalar, ABD vadelileri ve Asya borsaları eşliğinde güne iyimser bir başlangıç yapıyor. Yurt içi piyasalarda ise tüm gözler dolar/TL'de yaşanan yükselişte.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7.20 liraya kadar tırmandı. Bu sabahın ilk saatlerinde 7.21 seviyesinin üzerinde işlem gören kur, ilerleyen saatlerde 7.2545'e tırmandı.

Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7.24 ile görülmüştü.

Güne 7.80 seviyesinde başlayan Euro/TL kuru ise 7.8262'ye yükseldi.

 

 

 

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