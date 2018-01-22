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Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

22 Ocak 2018 16:07

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. İnce'nin adaylığını açıkladığı konuşması şöyle: "Türkiye içeriden ve dışarıdan birçok tehdit altında. Önümüzde 3 önemli seçim var. Bu seçimlerin olağan seçimler olmayacağını gösteren çok önemli emareler var. Bu seçimler sonuçları bakımından siyasi partilerin başarıları ya da başarısızlıkları olarak ifade edilemez. Çünkü bu seçimler Türkiye'nin seçimleri haline gelmiştir. Bu seçimler partilerin çıkarlarının çok ötesinde Türkiye'nin kaderini ilgilendiren yol ayrımlarıdır. 2019 seçimlerinde yanlış bir karar verildiğinde başımıza gelecekleri görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Bu büyük tehlikeye yüz çeviremeyiz. Hiçbirimizin hata yapma şansı yok" dedi.

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