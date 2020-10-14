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Muharrem İnce: Buzağı ithal, yem ithal, et ithal, ilaç ithal, sonunda başardılar çoban da ithal

İnce'nin Kars-Ardahan yolunda karşılaştığı iki çoban ile diyaloğu dikkat çekti

14 Ekim 2020 15:33

'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında ziyaretlerine devam eden eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Kars-Ardahan yolunda karşılaştığı iki çoban ile diyaloğu dikkat çekti. Çobanlara "Burada Afgan, Suriyeli çoban var mı?" diye soran İnce'ye çobanların yanıtı "Çok, buraların zenginleri hep Afgan, Suriyeli. Bir buçuk milyara çalışıyor. Biz, değil, onları çalıştırıyorlar" dedi. 

İnce'nin "Yem ithal, et ithal, ilaç ithal, çoban da ithal öyle mi?" sorusuna çoban, "Hepsi. Üstelik Afganları çalıştırıyor zenginler, parasını da vermiyorlar. Köyde şu an 70-80 tane genç var, hepsi işsiz" diye konuştu. 

Çoban hiçbir sosyal hakkının olmadığını belirtti. Bunun üzerine İnce "Moralinizi bozmayın" ifadesini kullandı. 

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