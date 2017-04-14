Muharrem İnce "Hayır pankartlarını kargalar indirdi" diyen Bozdağ'a bu videoyla cevap verdi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 'hayır' pankartını kargaların düşürdüğüne dair bir video paylaşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a videolu bir cevap verdi. Resmi Twitter hesabından videoyu palaşan İnce, "Bekir Bozdağ senin için görüntüyü tekrar yüklüyorum. Karga mı, hayırdan korkan vandallar m? Sen adalet dağıtacaksın vah güzel ülkem vah" yorumu yaptı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ülke TV'de katıldığı programda "Çok ilginç bir şey. Bu esasında ’hayır’a kargaların bile güldüğünü gösteriyor. Acaba bu kargayı da asmayı düşündüler mi düşünmediler mi? Kargalara bir işlem yapamıyoruz ama Orman Bakanlığımız’a söyleyelim bunu koruma altına alsınlar" dedi. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce seçim bölgesinde kesilen "Hayır" afişiyle ilgili yaklaşık bir hafta önce yaptığı açıklamada, "Talimat verdim. Kimsenin canını yakmayın dedim. Sadece afiş yerine keseni oraya asın dedim" demişti.