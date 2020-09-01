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Muharrem İnce, “1000 Günde Memleket Hareketi” turunda kullanacağı otobüsün görüntülerini paylaştı

"Memleket Hareketi, 4 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan yola çıkacak"

01 Eylül 2020 09:55

4 Eylül’de Sivas’tan yola çıkacağını duyuran Muharrem İnce, otobüsünün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Otobüsün üzerinde herhangi bir siyasi parti logosu yer almazken, Türkiye haritası üzerine “Memleket Hareketi” yazısı dikkat çekti.

Muharrem İnce, “1000 Günde Memleket Hareketi” adı altında 4 Eylül Cuma günü Sivas’tan yola çıkacağını duyurmuştu. Bugün sosyal medya hesabından yola çıkacağı otobüsün görüntürleriyle birlikte açıklama yapan İnce, "Memleket Hareketi, 4 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan yola çıkacak. Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz. Memleket Hareketi, Türkiye'nin bereketi" dedi.

 

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